Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKütahya'nın Gediz ilçesi Gümele ve Karaağaç köyleri arasında Avdan mevkisindeki ormanda saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 02:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 02:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Kütahya'nın Gediz ilçesi Gümele ve Karaağaç köyleri arasında Avdan mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki bazı orman köylerinin tedbir amaçlı boşaltılmasına yol açan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun çalışmalar sonunda büyük ölçüde kontrol alındı. Birçok bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenilirken, büyük panik yaşanan köylerdeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

        Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilirken, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait bir helikopterin de çalışmalara destek verdiği belirtildi. Bölgede büyük endişe yaşayan köylüler de tankerlerle bölgeye su taşıyarak ekipleri yardımcı oldu.

        30 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ, HAYVANLAR TAŞINDI

        Yangın nedeniyle Arıca Köyü Dere Mahallesi’nde bulunan 30 hane tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında vatandaşlar ve hayvanları koordineli şekilde güvenli bölgeye götürüldü. Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

        İKİNCİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

        Öte yandan Uğurluca köyü yakınlarında eş zamanlı olarak çıkan ikinci yangının da çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

        Kütahya Valisi Musa Işın tarafından koordine edilerek yürütülen çalışmalar gün boyu devam etti. Vali Işın, yaptığı açıklamada, “Dere Mahallesinde 30 haneyi tahliye ettik. Yangının mahalleye ulaşmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Mahalleye ulaşmadan inşallah tamamen kontrol altına alınacak” dedi.

        2024 YILININ EN BÜYÜK YANGINI

        Vali Işın, 2024 yılının en büyük yangınının yaşandığını dile getirerek, “Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunun dışında 4 helikopter, 2 uçak ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 1 helikopter çalışmalarda yer aldı. Vatandaşlarımız bu konuya özen göstermeli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üstünde. Hasat döneminde biçerdöverlerin havanın serin olduğu zamanlar su tankeri eşliğinde çalışmaları gerekir. Bugün yaşanan iki yangın da bu tür ihmalden kaynaklandı” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da 1,5 hektar orman yandı
        Kütahya'da 1,5 hektar orman yandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı