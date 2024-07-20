Ameliyatta belinde unutulan gazlı bezle 4 yıl yaşadı

KÜTAHYA’da özel bir hastanede olduğu fıtık ameliyatının ardından 4 yılda vücudunun farklı bölgelerinde gelişen enfeksiyonlar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Tahsin Aydın’ın (65), belinde 3 farklı gazlı bez (spanç) unutulduğu ortaya çıktı. Ankara’daki operasyon sırasında fark edilen bezler çıkarıldı. Aydın, savcılığa suç duyurusunda bulunup, hastane ve gazlı bezlerin unutulduğu ameliyatı yapan doktor hakkında 20 milyon liralık tazminat davası açtıklarını söyledi.

Kütahya’da iş insanı, evli ve 2 çocuk babası Tahsin Aydın, 2019 yılında geçirdiği bel rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerin ardından Aydın, aynı hastanede fıtık ameliyatı oldu, bir süre sonra da taburcu edildi. Bu süreçten sonra vücudunun farklı bölgelerinde gelişen enfeksiyonlar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Aydın, 4 farklı hastanede ilaçlı tedavi görmesine karşın sağlığına kavuşamadı. Omuriliğinde oluşan enfeksiyon sonrası hayati riski ortaya çıkan Tahsin Aydın, geçen yıl kasım ayında Ankara’da ameliyat oldu. Belindeki platinlerin çıkarılması için yapılan operasyon sırasında Aydın’ın belinde 3 farklı gazlı bez olduğu tespit edildi. Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçen Aydın’a yüzde 69,9 oranında engelli teşhisi konuldu.

Gazlı bezlerin 4 yıldır hayatını zorlaştırdığını, yürüme güçlüğünün yanı sıra çok büyük sancılar ve ağrılar çektiğini ifade eden Tahsin Aydın, avukatları aracılığıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 20 milyon liralık tazminat davası açtı.

Ameliyatta unutulan gazlı bezlerin telli olmadığı için çekilen MR’larda görünmediğini ve bu nedenle 4 yıldır acılar çektiğini anlatan Aydın, “2019 senesinde Kütahya'da özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı oldum. Bu ameliyat başarısız bir ameliyat olmuş. Vücudumda enfeksiyonlar devam etti ve devamlı ben aynı hastaneye geldim, gittim. Doktor bey her geldiğimde, ‘Bir şeyin yok, hep yürü’ dedi. Daha sonra bu iltihap nedeniyle apse, enfeksiyon oluşmuş. Beyin ve omuriliği komple sarmış ve beyin sapından 35 santim ensem kesildi, oradan ameliyat oldum. 1 ay sonra şant takıldı ve rahatsızlığım devam etti, bir türlü iyileşemedim. Bursa'da yine özel bir hastanenin doktorunun enfeksiyon tedavisi 13 ay boyunca devam etti. Her gün eve hemşire geldi, damar yolundan bize ilaç enjekte etti. Bu süreçte rahatsızlığımızın ne olduğunu da belirlenemedi. Ankara’da gittiğim bir doktor, belimdeki platinlerin çıkartılması gerektiğini ancak ameliyatın çok riskli olduğunu, felç kalabileceğimi söyledi. Ben riske rağmen ameliyatı olmaya karar verdim. Doktor bizim ameliyatı yaparken belimde 3 tane de gazlı bez tespit etmiş, ameliyat videolarında da net olarak görünüyor. Bezleri de çıkarttı. Çok şükür şu an enfeksiyon kurudu ama vücudumdaki rahatsızlıklar devam ediyor. Tabii bu rahatsızlıklar benim bağırsakları ve diğer yerleri bozmuş. Şu an hala yürümekte de güçlü çekiyorum. Uzun süre ayakta kalamıyorum. Bu gazlı bezin bazılarının içinde bir tel oluyormuş. O tel, MR'da gözüküyormuş. Bana o da kullanılmamış. O bezle kullanılmayınca MR’da gözükmüyor. Yani gözükseydi belki bu kadar ameliyat ve rahatsızlık geçirmezdim. Sonra doktorlar ameliyata giderken o bezleri sayarmış. Ameliyattan sonra bezler de sayılırmış. Demek ki o da yapılmamış, o bezleri de saymamışlar. İçimde bezler 4 yıl boyunca kalmış ve enfeksiyon yapmış” ifadelerini kullandı.