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        Servis otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada Hasan Hüseyin Tosun (62) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:04
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        Servis otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada Hasan Hüseyin Tosun (62) hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı.

        Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 2’nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet K.’nin (58) kullandığı 43 AER 916 plakalı işçi servis otobüsü kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki 35 DOT 39 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Hasan Hüseyin Tosun’un cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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