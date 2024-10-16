Kütahya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü Asiye Pınarı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Yoğun dumanlar yükseldiğini görenler Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğine ihbarda bulundu. Bölgeye 3 arazöz, 2 su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınında yaklaşık 2 hektar orman ve 6 hektar tarım alanı zarar gördü.

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