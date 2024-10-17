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        Otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren otomobil, park halindeyken alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 00:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:55
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        Otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren otomobil, park halindeyken alev aldı. Yangın görevlilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesiyle kontrol altına alınırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 13 Ekim günü akşam saatlerinde, Gediz ilçesine bağlı Dayınlar Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren 26 ABF 385 plakalı otomobilin sürücüsü, pompaların yanına park ettiği aracından çıktı. Kısa bir süre sonra ise otomobil alev aldı. Çevredeki araç sürücüleri panikle istasyondan ayrılırken, görevliler ise alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Alevler görevliler tarafından kontrol altına alınırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; park halinde olan otomobilin alev aldığı, görevlilerin ise yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiği, diğer araç sürücülerinin de panik halinde akaryakıt istasyonundan ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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