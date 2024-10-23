Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı

        KÜTAHYA'da park meselesi yüzünden çıkan, satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da park meselesi yüzünden çıkan, satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Fuatpaşa Mahallesi 40'ıncı Sokak'taki bir lastik dükkanı önünde meydana geldi. İkisi de iş yeri sahibi olan Sefa E. (25), ile Yakup B. (73) arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sefa E.'nin kavga ettiğini duyan ağabeyi Cüneyt E. (35) de olay yerine geldi. Tartışma satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Cüneyt E., kullandığı otomobille Yakup B. ile yanındaki Mustafa B.'ye (43) çarparak yaraladı. Kavgada Sefa E. ve Mustafa B. tabancayla, Cüneyt E. satırla hafif yaralandı. Olayın ardından Cüneyt E. ile kardeşi Sefa E. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Mustafa B. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÇOK SAYIDA KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

        Polis ekipleri, olay yerinde demir sopa, satır ve çok sayıda kovan ele geçirdi. Yaralılardan Cüneyt E., ayakta tedavisinin ardından gözaltına alınırken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

        Öte yandan, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Cüneyt E.'nin aracıyla gelerek Yakup B. ve Mustafa B.'ye çarpıp, otomobilden silahla indiği, Mustafa B.'nin de çarpışmadan sonra iş yerine yönelip, satırla kavgaya karıştığı, Sefa E. ve Yakup B.'nin de silahla yaralandığı görüldü.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı
        Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı
        Coğrafi işaretli Simav kestanesinin hasadına başlandı
        Coğrafi işaretli Simav kestanesinin hasadına başlandı
        Kütahya'da okul öncesi eğitim öğrencileri spor branşlarıyla tanışıyor
        Kütahya'da okul öncesi eğitim öğrencileri spor branşlarıyla tanışıyor
        Kütahyalı lise öğrencisinden dron yarışmalarında ulusal ve uluslararası baş...
        Kütahyalı lise öğrencisinden dron yarışmalarında ulusal ve uluslararası baş...
        Kütahya'da Kariyer Fuarı düzenlendi
        Kütahya'da Kariyer Fuarı düzenlendi