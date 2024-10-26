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        Kütahya'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:10
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        Kütahya'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 yaralı
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karacakaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Karacakaş köyü istikametinde ilerleyen M.K. (33) idaresindeki 43 AFT 706 plakalı otomobil ile R.K.'nin (22) kullandığı 43 PC 904 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile otomobilde bulunan M.E.K. (17), E.K. (50) ve M.K. (85) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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