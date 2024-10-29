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        Gediz'de çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü

        KÜTAHYA'nın Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:44 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:50
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        Gediz'de çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
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        KÜTAHYA'nın Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar çam ormanı zarar gördü.

        Pazarlar ilçesi Kayaaltı mevkisi, Orhanlar Göleti’nin üst kısmında bulunan ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Pazarlar Belediyesi ve çevre itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, 3 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar çam ormanı zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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