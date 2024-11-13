Yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü yakalandı

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, minibüsün çarptığı Sezgin Kul (46), hayatını kaybetti. Yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan minibüs şoförü ise jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gediz - Kütahya Karayolu'nun 4’üncü kilometresinde Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan kişinin Sezgin Kul (46) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Kul'un cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.