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        Yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü yakalandı

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, minibüsün çarptığı Sezgin Kul (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 22:21 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:25
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        Yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü yakalandı
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, minibüsün çarptığı Sezgin Kul (46), hayatını kaybetti. Yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan minibüs şoförü ise jandarma tarafından yakalandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Gediz - Kütahya Karayolu'nun 4’üncü kilometresinde Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan kişinin Sezgin Kul (46) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Kul'un cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Kul'a çarptıktan sonra kaçan minibüsü ve sürücüsünü tespit ederek kısa sürede yakaladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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