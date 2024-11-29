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        Kütahya'da sobadan zehirlenen karı- koca öldü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde oturdukları köy evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Şükrü (73) ve eşi Hatice Gürsoy (67), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:11
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        Kütahya'da sobadan zehirlenen karı- koca öldü
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde oturdukları köy evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Şükrü (73) ve eşi Hatice Gürsoy (67), yaşamını yitirdi.

        Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy’de oturan Şükrü ve eşi Hatice Gürsoy’dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte eve giren ekipler, karı- kocayı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürsoy çiftinin sobadan sızan gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürsoy çiftinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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