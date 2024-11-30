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        Astsubay, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

        KÜTAHYA'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Astsubay Sinan Yener, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:25
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        Astsubay, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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        KÜTAHYA'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Astsubay Sinan Yener, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Bölcek Mahallesi Şair Şeyhi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Sinan Yener'in kullandığı 16 BMB 868 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırım bordür taşına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Bilecik'te astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Yener'in cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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