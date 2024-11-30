Astsubay, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bölcek Mahallesi Şair Şeyhi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Sinan Yener'in kullandığı 16 BMB 868 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırım bordür taşına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Bilecik'te astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Yener'in cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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