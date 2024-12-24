İhtara uymayıp kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı polis yaralandı

Gece saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde denetleme yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, motosikletliyle polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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