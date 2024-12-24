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        İhtara uymayıp kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı polis yaralandı

        KÜTAHYA'da polisin ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 00:30 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:35
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        İhtara uymayıp kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı polis yaralandı
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        KÜTAHYA’da polisin ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Gece saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde denetleme yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, motosikletliyle polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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