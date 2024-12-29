Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin çabasıyla B.Ö. sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. B.Ö.’nün hakimiyetini kaybettiği 43 AFC 884 plakalı otomobil yoldan çıkıp, şarampole uçtu. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Yanındaki R.Ö. ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yaklaşık 100 metre yamaçtan tırmandı ve devriye gezen trafik polislerinden yardım istedi.

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