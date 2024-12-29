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        Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        KÜTAHYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:25
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        Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA’da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü B.Ö. ile yanındaki R.Ö. yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. B.Ö.’nün hakimiyetini kaybettiği 43 AFC 884 plakalı otomobil yoldan çıkıp, şarampole uçtu. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Yanındaki R.Ö. ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yaklaşık 100 metre yamaçtan tırmandı ve devriye gezen trafik polislerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin çabasıyla B.Ö. sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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