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        Polisten kaçan alkollü sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı

        KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan alkollü sürücü, 10 kilometre süren takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:55
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        Polisten kaçan alkollü sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı
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        KÜTAHYA’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan alkollü sürücü, 10 kilometre süren takiple yakalandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, toplam 48 bin 813 lira idari para cezası uygulandı.

        İstasyon Caddesi’nde denetim yapan trafik ekipleri, saat 04.00 sıralarında şüphe üzerine 34 EİY 223 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Araç, yaklaşık 10 kilometre sonra Selimiye Caddesi’nde önü kesilerek durduruldu. 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift atmak’, ‘ters yöne girmek’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ suçlarından toplam 48 bin 813 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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