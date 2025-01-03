Banka görevlisi gibi davranıp, 50 bin lira dolandırdılar

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde banka görevlisi gibi aradıkları Y.K.'nin hesap bilgilerini öğrenip, kredi kartıyla alışveriş yapan dolandırıcılar, 50 bin TL'lik harcama yaptı. Kredi kartının yenilenmesi gerektiği bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Y.K., "Hiç şüphelenmedim" dedi.

Gediz ilçesinde banka görevlisi gibi davranarak, Y.K.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartının yenilenmesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları Y.K.'nin kredi kartıyla 50 bin TL'lik alışveriş yaptı. Kredi kartı işlemlerini kontrol eden Y.K. dolandırıldığını anlayıp, önce bankayı aradı ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kredi kartının yenilenmesi gerektiği bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Y.K., "Bankadan aradıklarını söylediler ve kredi kartımın yenilenmesi gerektiğini belirttiler. Hiç şüphelenmedim ve benden istedikleri bilgileri verdim. Daha sonra hesabımdan 50 bin TL'lik harcama yapıldığını fark ettim. Durumu hemen bankama ve gerekli makamlara bildirdim. Herkesin dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.