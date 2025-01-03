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        Banka görevlisi gibi davranıp, 50 bin lira dolandırdılar

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde banka görevlisi gibi aradıkları Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:00
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        Banka görevlisi gibi davranıp, 50 bin lira dolandırdılar
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        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde banka görevlisi gibi aradıkları Y.K.'nin hesap bilgilerini öğrenip, kredi kartıyla alışveriş yapan dolandırıcılar, 50 bin TL'lik harcama yaptı. Kredi kartının yenilenmesi gerektiği bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Y.K., "Hiç şüphelenmedim" dedi.

        Gediz ilçesinde banka görevlisi gibi davranarak, Y.K.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartının yenilenmesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları Y.K.'nin kredi kartıyla 50 bin TL'lik alışveriş yaptı. Kredi kartı işlemlerini kontrol eden Y.K. dolandırıldığını anlayıp, önce bankayı aradı ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kredi kartının yenilenmesi gerektiği bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Y.K., "Bankadan aradıklarını söylediler ve kredi kartımın yenilenmesi gerektiğini belirttiler. Hiç şüphelenmedim ve benden istedikleri bilgileri verdim. Daha sonra hesabımdan 50 bin TL'lik harcama yapıldığını fark ettim. Durumu hemen bankama ve gerekli makamlara bildirdim. Herkesin dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

        'HİÇBİR BANKA KART BİLGİSİ YA DA ŞİFRE TALEP ETMEZ'

        Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü de hiçbir bankanın telefonla arayarak kart bilgisi ya da şifre talep etmeyeceğini belirtip, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını ve güvenlik birimlerine bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz. Bu tür olaylarda dikkatli olunması ve kimseyle kişisel bilgilerin paylaşılmaması büyük önem taşıyor" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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