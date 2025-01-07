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        Bankacının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

        KÜTAHYA'da Hasan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:25
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        Bankacının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu
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        KÜTAHYA’da Hasan Y., kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin istediği 160 bin lira parayı yatırmak için gittiği bankada, personelin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Polis, sözde sahte para operasyonu yalanıyla Hasan Y.’den 160 bin lira isteyen şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Cedit Mahallesi’nde oturan Hasan Y.’yi (79) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, sahte para operasyonunda adının geçtiğini söyleyerek, operasyon kapsamında para vermesi gerektiğini söyledi. Şüphelilere inanan Hasan Y., evdeki altınları bozdurarak 160 bin parayı yatırmak için bankaya gitti. Banka personeli Hasan Y.’nin dolandırıldığından şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan Y.’ye telefondaki kişiler tarafından dolandırıldığını anlatarak bankaya para yatırmasını engelledi. Polis ekipleri, Hasan Y.’yi arayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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