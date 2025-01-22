Annesinin yalnız bıraktığı 8 aylık bebeği, polis evden çıkardı

Alipaşa Mahallesi Hamza Güner sokakta oturan Sudan uyruklu M.D., 8 aylık bebeğini evde bırakıp dışarı çıktı. Bir süre sonra bebek ağlamaya başladı. Komşular bebeğin sesini duyarak polise ihbarda bulundu. Çocuk Şubesi ekipleri, evde yalnız kaldığı anlaşılan bebeği çıkarmak için savcılık izniyle eve girdi. Bebek, ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, o sırada gelen anne M.K. ise polis ekiplerince polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

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