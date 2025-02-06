Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesindeki Mehmet Tolu’nun yalnız yaşadığı 2 katlı evinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tolu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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