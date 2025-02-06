Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'da Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu (72), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        ABONE OL

        KÜTAHYA’da Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu (72), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesindeki Mehmet Tolu’nun yalnız yaşadığı 2 katlı evinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tolu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Kütahya'da evde çıkan yangında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
        Kütahya'da evde çıkan yangında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
        Domaniç'te kar yağışı
        Domaniç'te kar yağışı
        Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa etti
        Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa etti
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı
        Kütahya'da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı