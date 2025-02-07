Yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu (72) toprağa verildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde yalnız yaşadığı 2 katlı evinde önceki gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Tolu için balıköy beldesinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tavşanlı ilçe müftüsünün kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Tolu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Balıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaymakam Baskın Hayrettin, Mehmet Tolu'nun vatanı için gösterdiği fedakarlığı ve kahramanlığını anlatarak, yakınlarına başsağlığı diledi.