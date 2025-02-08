Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz (2)

'BUÜLKEDE KOCA KOCA ADALET SARAYLARI VAR, İÇİNDE HUKUK VE ADALET YOK'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci ve bununla birlikte çıkan tartışmaları değerlendiren Dervişoğlu, Türkiye’de böyle bir gündem olmadığını söyledi. Türkiye’de adalet eksikliği nedeniyle ekonominin de doğru yürümediğini anlatan Dervişoğlu, “Salt adalet deyince aklınıza mahkemeler gelmesin. Ama büyük bu ülkede koca koca adalet sarayları var, içine girdiğimizde görüyoruz ki, içinde hukuk ve adalet yok. Türkiye'nin buna çözüm bulması lazım. Ama neye kilitlendik biz? Cumhurbaşkanlığı seçimine. Soruyorum sizlere, yakın zamanda seçim var mı? Seçim olma ihtimali var mı? Yani bu iktidara bırakırsanız seçimin tarihini belirlemeyi, kaybedeceği bir dönemde seçime girme ihtimali var mı? Ama bakıyorsunuz, muhalefet seçimi tartışıyor. Muhalefet seçimi tartışmakla da kalmıyor, cumhurbaşkanı adayının hangi muhalefet partisinden olacağı ve kim olarak belirleneceğini tartışıyor. Özgün kimliklerimiz kalmadı işte, başka partilerimizin de burada temsilcileri var. Siyasi partilerin, özgün kimlikleri üzerinden yürütülen bir tartışma yok. Tartışmalar kişiler üzerinden yürütülüyor. A şahsı mı olacak? B şahsı mı? Ya da isimlendiriliyor. İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Peki benim az önce sorduğum soruları, az önce ifade ettiğim sorunları kim çözecek? Cumhurbaşkanı kim olacak diye tartışıyoruz ama ‘Memleketin hali ne olacak? Vatandaşın hali ne olacak?’ diye soran var mı?” dedi.

‘BUNU KÜTAHYA’DAN KINIYORUM’

Dervişoğlu, cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin millet menfaatine olmadığını söyledi. Adaylık meselesini Türkiye'nin gündemine taşıyanları ve sebep olanları ‘kınadığını’ kaydeden Dervişoğlu, “Bir siyasi parti Türkiye'nin en önemli meselesi olan cumhurbaşkanı adayı belirleme meselesini kendi parti içi meselesine dönüştürürse, bunun millete menfaati var mıdır? Ya bunun kime ne faydası var? Bizim bütün derdimiz Türkiye'ye tek adamlığı dayatan, bu sistemden kurtulmak değil midir? Bizim birinci önceliğimiz tek adamlığı tahkim edecek bir yol haritasına figüran olmak mıdır? Yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bu millete dayattıkları tek adamlıktan kurtulma kavgası mıdır vermemiz gereken? Tabii ki tek adamlıktan kurtulmak kavgasıdır. Tek adamlığı kim temsil ediyor? Recep Tayyip Erdoğan. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için bu milletin bir müşterek karar şekillendirmesi lazımdır. Rejimin olumsuzluklarını bertaraf etmek, rejimin başındaki zattan bu milleti kurtarmak için üstlenmemiz icap eden bunca sorumluluk dururken, bu temel meseleyi partisinin iç meselesi olarak Türkiye'nin gündemine taşıması ve Türk milletinin gündeminin önüne getirmesine sebep olanları da buradan, Kütahya'dan kınıyorum. Atatürk'ün Kütahya'sından onun için sesleniyorum” diye konuştu.