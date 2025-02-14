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        Tartıştığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaralayan şüpheli, tutuklandı

        KÜTAHYA'da tartıştığı eşi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:15
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        Tartıştığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaralayan şüpheli, tutuklandı
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        KÜTAHYA’da tartıştığı eşi G.G.’yi (46) tornavidayla 18 yerinden yaralayan Yavuz G. (45) tutuklandı. Yavuz G.'nin ifadesinde, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

        Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz G. ve eşi G.G. önceki akşam tartıştı. Çıkan arbedede Yavuz G., eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün hastanede kalan G.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayın ardından kaçan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Yavuz G., bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Yavuz G.’nin, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz G., çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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