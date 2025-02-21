KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşerken, aralıklarla etkili olan yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Domaniç ilçesini Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde etkili olan kar günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilçede Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Bölgede buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.