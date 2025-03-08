Kütahya'da lastiği patlayan TIR'ın dorsesi alev alev yandı; o anlar kamerada

KÜTAHYA’da lastiğinin patlaması sonucu dorsesi alev alan iplik yüklü TIR’da çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dorsenin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Ilıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan İstanbul’a gitmekte olan Ferdi Gürpınar yönetimindeki 34 YHG 64 plakalı iplik yüklü TIR, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Aracını emniyet şeridine park ederek yangına müdahale eden şoför Gürpınar, müdahale ettiği alevleri kontrol altına alamayıp, dorseyi ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İplik yüklü TIR’ın dorsesi kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Olay nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Kütahya- Eskişehir istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının kontrol alınmasıyla yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, TIR’ın dorsesinin alev alev yanması ise kameraya yansıdı. TIR şoförü Gürpınar, TIR’ın lastiğinin patlamasının ardından dorsenin alev aldığını belirterek, “İleride lastik patladı. Yangını söndürmek için durdum, su döktüm, yangın tüpüyle müdahale ettim. Araç direkt alev aldı, ondan sonra da çekiciyi söktüm. TIR’da ip vardı” dedi.