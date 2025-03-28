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        Kütahya'da orman yangını (2)

        4SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:57 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:57
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        Kütahya'da orman yangını (2)
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        4SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Kütahya’nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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