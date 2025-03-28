Kütahya'da orman yangını (2)
4SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.
4SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Kütahya’nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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