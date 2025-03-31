Tartıştığı arkadaşını, silahla vurup ağır yaraladı (2)

Kütahya'dabirlikte alkol alıp tartıştığı arkadaşı Ceyhun S.'yi (22) karnından silahla vurup ağır yaralayan Uğur Öztürk (29) savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Öztürk, 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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