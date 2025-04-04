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        Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

        KÜTAHYA'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 23:39 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:40
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        Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
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        KÜTAHYA’da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. polisi görünce kaçarak, gizlendiği daireye girip kapıyı kilitledi. Kapıyı açmayan F.S.’nin bulunduğu dairenin camından dışarıya atılan uyuşturucu madde atılırken, eve operasyon düzenleyen polis, F.S. ile birlikte biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, Aydınlık Caddesi’nde devriye görevi sırasında bir kişiden şüphelendi. Polisi gören şüpheli ise kaçmaya başladı. Polisin ikazlarına uymayan şüpheli, gizlendiği apartman dairesine girerek kapıyı kilitledi. Polis, kapıyı açmayan şüphelinin saklandığı dairenin camından, içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen küçük bir paket ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğin sokağa atıldığını belirledi. Güven Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan kararla eve operasyon düzenledi. Kaçan şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. olduğu belirlenirken, F.S. ile birlikte E.B. ve N.K. isimli kadın da gözaltına alındı. N.K.’nın çantasında yapılan aramada ise başkalarına ait 3 kimlik ve 1 ehliyet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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