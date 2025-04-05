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        Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:20
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        Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Çokköy’de, Kasım Çevik’e ait tek katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden 5 kişilik aile hemen evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, köylülerin de çalışmalara destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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