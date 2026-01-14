Kütahya'da otoparkın gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu
Kütahya'da bir otoparkın gece bekçisi, iş yerinde ölü bulundu.
Fuatpaşa Mahallesi'ndeki otoparka tırını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
