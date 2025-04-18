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        Gediz'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:32 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:35
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        Gediz'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.M, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma’ suçlarından aranan firari F.M., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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