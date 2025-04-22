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        Sokak köpeklerinin saldırısında 7 koyun öldü

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sokak köpekleri, bahçeye bırakılan sürüye saldırısında 7 koyun öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:05
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        Sokak köpeklerinin saldırısında 7 koyun öldü
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde sokak köpekleri, bahçeye bırakılan sürüye saldırısında 7 koyun öldü.

        Domaniç ilçesinde esnaf İsmail Yıldızhan’a ait bahçede bakılan 15 koyuna, gece yarısı gelen sokak köpekleri saldırdı. Koyunlardan 7’si ölürken, Yıldızhan ve oğlu köpekleri sopalarla uzaklaştırdı. Komşularının aramasıyla olaydan haberdar olduğunu ifade eden İsmail Yıldızhan, “Oğlum koyunlara merak sardı, ben de aldım. Büyütüp, besledik. Gece yarısı komşular aradı, koşarak geldik. 15-20 köpek bahçe içinde koyunlarımızı parçalıyordu. Sopalarla zorla koyunlarımızı kurtardık. Bize de saldırdılar” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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