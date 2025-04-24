Kütahya'da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı
KÜTAHYA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla 1'i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.
KÜTAHYA’da düzenlenen fuhuş operasyonunda ‘Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçlamasıyla 1’i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fizik takibin ardından 7 adreste eşzamanlı baskın yapılırken, şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca mermisi, 6 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve erotik malzeme ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.