Kütahya'da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

KÜTAHYA’da düzenlenen fuhuş operasyonunda ‘Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçlamasıyla 1’i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fizik takibin ardından 7 adreste eşzamanlı baskın yapılırken, şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca mermisi, 6 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve erotik malzeme ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi.