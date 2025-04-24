Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Tavşanlı ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Sorkun mevkisinde meydana geldi. Ş.E.’nin kontrolünü yitirdiği 10 UN 432 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten şarampole uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı
        Kütahya'da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Kütahya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Kütahya'da çocuklar Gazze'deki akranları için yürüdü
        Kütahya'da çocuklar Gazze'deki akranları için yürüdü
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Sokak köpeklerinin saldırısında 7 koyun öldü
        Sokak köpeklerinin saldırısında 7 koyun öldü