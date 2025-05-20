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        Bardak yüklü kamyondan 15 kilo 840 gram esrar çıktı

        KÜTAHYA'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:30
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        Bardak yüklü kamyondan 15 kilo 840 gram esrar çıktı
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        KÜTAHYA'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), 'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmaların ardından sürücüsü ve plakası belirlenen kamyon, kent girişinde durduruldu. Kamyondaki aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü G.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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