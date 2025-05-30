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        1,2 tonluk boğa, 350 bin liraya alıcı buldu

        KÜTAHYA'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarı törenle açılırken, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' adı verilen boğa 350 bin liraya alıcı buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:05
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        1,2 tonluk boğa, 350 bin liraya alıcı buldu
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        KÜTAHYA’da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarı törenle açılırken, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ adı verilen boğa 350 bin liraya alıcı buldu.

        Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarı açılışına Vali Musa Işın’ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, muhtarlar ve üreticiler ile vatandaşlar katıldı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurban Bayramı’nın dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı zaman olduğunu söyledi. Kahveci, “Hayvan pazarımızda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımız için özel olarak hazırlanan serbest alanlarımızla birlikte toplam 481 adet padokumuz bulunmaktadır. Bu yıl da pazar yerimiz 10 bin tane küçükbaş, bin 500 tane de büyükbaş olmak üzere toplamda 11 bin 500 hayvan kapasitesiyle hemşerilerimizin kurban ibadetlerini en sağlıklı ve düzenli şekilde yerine getirebilmeleri için hazır hale getirildi” dedi. Kahveci’nin konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez’in yaptığı dua sonrası kurban pazarının açılışı gerçekleştirildi.

        350 BİN LİRAYA 7 KİŞİ SATIN SATILDI

        Pazarın açıldığı sırada ilk satış da gerçekleşti. Enne Mahallesi’nde oturan hayvan üreticisi Ali Mercan’a ait ‘Paşa’ adı verilen 1,2 ton ağırlığındaki boğa, 350 bin liraya alıcı buldu. Ali Mercan, “7 kişi bu hayvanı aldı. Kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Paşa 2,5 yaşında. Kendi çocuğumuz gibi baktık. Küçüklüğünden beri bakıyoruz” dedi.

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