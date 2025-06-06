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        Bakan Güler, Kütahya'da Mehmetçikle bayramlaştı (3)

        BAKANGÜLER VALİLİĞİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra beraberindeki heyetle Kütahya Valiliği'ne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:20
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        Bakan Güler, Kütahya'da Mehmetçikle bayramlaştı (3)
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        BAKANGÜLER VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra beraberindeki heyetle Kütahya Valiliği’ne geçti. Valilik bahçesinde Vali Musa Işın tarafından karşılanan Güler, tören mangasını selamlayarak, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ile bayramlaştı. Vali Işın’ı makamında ziyaret ederek, şeref defterini imzalayan Güler, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve daha sonra şehirden ayrıldı. Görüşmede, AK Parti Kütahya milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.

        Bakan Güler’e Kütahya ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti.

        Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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