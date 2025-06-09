Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da, eski belde belediye başkanı evinde ölü bulundu

        KÜTAHYA'da Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik (62), evinde akrabası tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da, eski belde belediye başkanı evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA’da Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik (62), evinde akrabası tarafından ölü bulundu.

        Olay, Mecidiye Mahallesi Koca Aralık Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan tesadüfen geçerken; Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik’e ait evden gelen köpek seslerini duyan akrabası eve girdi. Taşkedik’in hareketsiz şekilde yattığını gören akrabası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkesdik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkesdik’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

        Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi’nde 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Taşkesdik’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti

        Benzer Haberler

        'Yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeş, otomobilin ç...
        'Yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeş, otomobilin ç...
        Eşiyle tartışıp çatıya çıktı
        Eşiyle tartışıp çatıya çıktı
        Kütahya'da zincirleme trafik kazası; 2'si ağır 6 yaralı
        Kütahya'da zincirleme trafik kazası; 2'si ağır 6 yaralı
        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Yolcu treni, sürücüsünün raylara bırakıp kaçtığı otomobile çarptı
        Yolcu treni, sürücüsünün raylara bırakıp kaçtığı otomobile çarptı
        Kütahya'da jandarma aranması bulunan 85 kişiyi yakaladı
        Kütahya'da jandarma aranması bulunan 85 kişiyi yakaladı