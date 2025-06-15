Umreye gidebilmek için sattığı engelli aracını, arkadaşları alıp hediye etti

KÜTAHYA’da doğuştan kas hastası olan Ahmet Yoldaş, umreye gidebilmek için engelli aracını sattı. Arkadaşı Şeyhmus Adıbelli, diğer esnaf arkadaşlarıyla bir araya gelerek Yoldaş’ın sattığı engelli aracından alarak ona hediye etti. Yoldaş, arkadaşlarının jestine karşın çok duygulandığını ifade ederek, “İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah'tan istemek lazım” dedi.

Kütahya’da doğuştan Miyotonik Distrofi (DM) kas hastası olan Ahmet Yoldaş, kutsal topraklara gidebilmek için biriktirdiği para yeterli gelmeyince akülü engelli aracını sattı. Eksik olan parayı tamamlayan Yoldaş, umresini tamamlayarak yeniden yurda döndü. Şeyhmus Adıbelli, arkadaşı Yoldaş’ın umre için engelli aracını sattığını öğrendi. Adıbelli, diğer esnaf arkadaşlarıyla bir araya gelerek yeni bir engelli aracı satın alınıp, Yoldaş’a hediye etti. Arkadaşlarının jestine karşın çok duygulandığını ifade eden Yoldaş, “Yaklaşık 6 ay önce rabbim umreye gitmeyi nasip etti. Bunun için bir şey yapmak gerekiyordu. Ben de bana ait olan bir engelli aracım vardı, onu da Almanya'dan göndermişlerdi hayırseverler. Onlardan Allah razı olsun. Onu sattım umreye gittim. Döndükten sonra Şeyhmus arkadaşımla karşılaştırdık. Normalde görmem çok yoğun çalışıyor. Ona durumu anlatınca ‘ben sana alacağım’ dedi. Kurban Bayramı’ndan hemen sonra, engelli aracı alıp bana hediye ettiler. İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah'tan istemek lazım” dedi.