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        Gediz'de çıkan tarla yangınında, 5 dönüm ekili alan küle döndü

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 5 dönüm ekili alan yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:15 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:20
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        Gediz'de çıkan tarla yangınında, 5 dönüm ekili alan küle döndü
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 5 dönüm ekili alan yandı.

        Yangın saat 14.30 sıralarında Gediz Dedeköy'deki bir tarlada çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönümlük ekili alan küle döndü.

        Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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