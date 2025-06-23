Gediz'de çıkan tarla yangınında, 5 dönüm ekili alan küle döndü

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Gediz Dedeköy'deki bir tarlada çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönümlük ekili alan küle döndü.

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