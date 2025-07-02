Kütahya'da orman yangını

Gediz ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan alevlerin yayılmasını önlemeye çalışırken, helikopterle de havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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