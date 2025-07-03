Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da orman yangını (3)

        YANGINKISMEN KONTROL ALTINDAKütahya Gediz'in Yenikent beldesi Hamzabey Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde çalışan biçerdöverden kaynaklı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:40 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da orman yangını (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YANGINKISMEN KONTROL ALTINDA

        Kütahya Gediz’in Yenikent beldesi Hamzabey Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde çalışan biçerdöverden kaynaklı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevlerin Hamzabey Mahallesine ulaşması önlendi.

        Yangına müdahale amacıyla sahaya 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi olmak üzere toplam 112 kara aracı sevk edildi. Ayrıca 4 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Toplam 340 personelle yapılan çalışmalar sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma işlemleri sürdürülüyor.

        VALİ IŞIN AÇIKLAMADA BULUNDU

        Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, yangının başlangıcından itibaren tüm kurumların koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, “Gediz’e bağlı Yenikent beldesi Hamzabey Mahallesi yakınlarında bir biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradı ve ciddi boyutlara ulaştı. Hamzabey Mahallesi'ne ulaşmaması için arkadaşlarımız hızlı şekilde müdahalede bulundu. Köyün çevresinde yangınlar devam etse de alınan tedbirlerle yerleşim yerini korumayı başardık" dedi.

        Öte yandan yangınla mücadelede AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, itfaiye, belediye ve sağlık ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmalarına dikkat çeken Vali Işın, tüm ekiplere gayretleri için teşekkür etti.

        Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Kütahya'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Beton duvara çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
        Beton duvara çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor