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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda lavanta hasadı

AA

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda lavanta hasadı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Yerleşkesi'nde oluşturulan lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerleşkede geçen yıl ekim ve bu sene mayıs aylarında yaklaşık 4 dekar arazide 2 bin 500 kök lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Öncesinde düzleştirme, sürme, taş toplama, gübreleme ve tekrar düzleştirme işlemleri yapılarak tarıma elverişli hale getirilen araziye dikilen lavanta fideleri meslek yüksekokulu personeli tarafından yapılan titiz bir bakım sayesinde hızla gelişti. Dikimleri henüz bir yılını doldurmamasına rağmen verimli şekilde gelişen ve çiçek açan lavanta bahçesi 2023 ilkbahar aylarından itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Daha önceki yıllardan dikilmiş olan ve bu yılki bakımla yüksek verim elde edilen 30 lavanta bitkisi ile yeni lavantaların hasadı gerçekleştirildi. DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi'nde gelecek yıl 2 bin 500 lavanta bitkisinin hasat edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, lavantanın tıbbi aromatik bitki olmasının yanı sıra görselliği ve kokusu ile insanları çektiğini, şehre yakın ve görselliğine önem verilen lavanta bahçesinin Tavşanlı halkı ve Tavşanlı-Balıkesir yolunu kullanan yolcular için de önemli bir ziyaret yeri olacağını belirtti.

Çelik, lavanta bahçesinin oluşturulmasında okula desteklerinden dolayı Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Topal, Tavşanlı Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, Karayolları Emet Bölge Şefi Osman Girgin, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, Renesco firması Biyogaz İşletme Müdürü Mehmet Yiğit ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden lavanta tecrübelerini kendileriyle paylaşan Orman Endüstri Mühendisi Ahmet Akıncı'ya teşekkürlerini sundu.

Bahçenin ilk ürünlerinden yaptırılan lavanta buketleri hatıra olarak Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve yardımcıları ile DPÜ Genel Sekreterliğine, Tavşanlı Kaymakamlığı ve bağlı idare müdürlerine, Cumhuriyet Başsavcılığına, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Müftülük yetkililerine teslim edildi.

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