Kütahya’da ticari araçlara yönelik "kış lastiği" denetimi yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da polis ekipleri, ticari araçlarda 1 Aralık itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı ile Kütahya-Eskişehir kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçtü.

Kış aylarında ve yağışlı havalarda aracın yol tutuşu açısından kış lastiğinin önemli olduğu belirten sürücüler, denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin trafik güvenliği için süreceği belirtildi.

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