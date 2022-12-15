Kütahya Asr'a Umut Derneğinden öğrencilere bot ve mont yardımı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kentteki 145 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Dernek üyeleri, kent merkezinde bulunan Abdurrahman Paşa İlkokulu ile Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Etkinlik sonunda, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dernek üyelerince mont ve bot dağıtıldı.

Dernek Başkanı Serap Öztürk, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının gittiği okulları önceden tespit ederek etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarla oyunlar oynadıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

“Dernek olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilerle hoşça vakit geçiriyoruz. Üyelerimiz ve gönüllülerimizle çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Etkinlik sonrasında da tespitini daha önceden yaptığımız ihtiyaç sahibi öğrencilere, hayırseverlerimizin desteğiyle temin ettiğimiz mont ve botları dağıtıyoruz. Amacımız bir ihtiyaca çare olurken diğer yandan çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek.”

Dernek gönüllüsü Tarık Baştuğ da çocukların mutluluklarına ortak olmanın anlatılamaz bir duygu olduğunu dile getirdi.

Çocuklar ve aileleri, dernek üyelerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.