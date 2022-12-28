Kütahya’da 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi verildi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yeni evlenecek çiftler için düzenlenen eğitimlere 2 yılda 3 bin 104 kişinin katıldığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce 2021 yılında "Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Eğitim Programı"nın hayata geçirildiği belirtildi.

Aile olmak için bir araya gelen çiftleri evliliğe hazırlamak, evlilik öncesi soru ve sorunların kaldırılmasına yardımcı olmak, genel konularda bilgilendirme yapmak amacıyla uygulanan projede psikolog ve sosyal çalışmacıların görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Eğitim programından 2021 yılında 1374, 2022 yılında ise 1730 kişi yararlandı. Eğitimlere katılan kişilere aile içi iletişim, sağlıklı aile kavramı, aile içi roller, yasal hak ve sorumluluklar gibi konularda eğitimler verildi." ifadeleri kullanıldı.

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