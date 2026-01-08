Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:15
        Kütahya'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Hisarcık-Simav kara yolunda seyreden Osman Gündüz idaresindeki 43 PL 817 plakalı otomobil, Aziz İnal yönetimindeki 43 AGB 751 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler Gündüz ile İnal yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

