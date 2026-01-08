Kütahya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Gediz ilçesinde, üstüne ağaç devrilen iki otomobilde ise hasar oluştu.

Kara yoluna devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Kütahya Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları yoldan kaldırmak için çalışma yaptı.

Sabah erken saatlerden itibaren il genelinde etkili olan rüzgar, kent merkezinde ağaçların devrilmesine, çatı uçmalarına ve elektrik tellerinin zarar görmesine neden oldu.

