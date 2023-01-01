Kütahya Hava Radar Komutanlığındaki askerler 1905 rakımda yeni yıla girdi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Hava Radar Kıta Komutanlığındaki askerler, görevlerinin başında yeni yılı karşıladı.



Gümüş Dağı'ndaki 1905 rakımlı Nalbant Tepe'de 1956 yılında kurulan birlikte, görev yapan askerler için yılın son gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Akşam yemeğinde komutanlarıyla bir araya gelen askerler, daha sonra toplu olarak film izledi.

Birlik komutanı, askerlerin yeni yılını tebrik ederken, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu bölgede, nöbet kulübelerinde yeni yılı karşılayan askerler de Türk milletinin ve şehit ailelerinin yeni yılını kutladı.

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