Kütahya'da hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemelerle yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, aracında çalıntı malzemeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbağı Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada çok sayıda çalıntı malzeme ve bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. (29), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine götürüldü.



Yapılan araştırmada, zanlının aracındaki malzemeleri Gültepe Mahallesi'ndeki kıraathane, cami ve bir halk otobüsünden çaldığı belirlendi.



Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.