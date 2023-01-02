Kütahya'da hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemelerle yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, aracında çalıntı malzemeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Sultanbağı Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada çok sayıda çalıntı malzeme ve bir miktar para ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. (29), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine götürüldü.
Yapılan araştırmada, zanlının aracındaki malzemeleri Gültepe Mahallesi'ndeki kıraathane, cami ve bir halk otobüsünden çaldığı belirlendi.
Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.