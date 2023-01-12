Kütahya'da 18 yöresel ürün coğrafi işaretle tescillendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, il genelinde 18 yöresel ürüne coğrafi işaret alınarak koruma altına alındığını bildirdi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla medya mensuplarıyla bir araya gelen Gültekin, yaptığı açıklamada, Kütahya'nın birçok yöresel değere sahip olan bir Anadolu kenti olduğunu söyledi.



İl genelindeki birçok yöresel ürünün coğrafi işaretle koruma altına alındığını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"İlimizde üretimi yapılan ürünlere değer veriyoruz. Kütahya il genelinde üretilen 18 ürüne coğrafi işaret alındı. Bunların bir kısmı bizim başvurumuz üzerine bir kısmı da belediyelerimizin başvurusu üzerine oldu. Kütahya'nın 19. coğrafi işreti gerçekleşmek üzere. Kütahya'mızın Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar bölgelerinde yaygın olarak yapılan kaz trididimiz bulunuyor. Kaz tiridine de coğrafi işaret alacağız."



Gültekin, kentteki küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük işletmelere dönüşebilmesi için de çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.