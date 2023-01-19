Hisarcık Belediye Başkanı Çalışkan, başarılı sporcuya ödül verdi

KÜTAHYA (AA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kategorisinde üçüncü olan Sıla Nur Gençer'i ödüllendirdi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Gençer, Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.
Başarılı sporcuyu tebrik eden Çalışkan, Türkiye üçüncülüğünü elde eden bir sporcuyu Hisarcık'tan çıkarmanın büyük mutluluk olduğunu söyledi.
Gençer de ailesinin kendisine büyük destek olduğunu, amacının Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu dile getirdi.
Çalışkan, başarılı sporcuya gram altın ve plaket takdim etti.